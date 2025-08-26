Россиян, покупающих сим-карту, будут снимать на видео

С 1 сентября точки продаж сим-карт в России должны быть оборудованы видеокамерами, а записи с них будут храниться минимум 30 дней, передает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства.

По новым правилам процесс заключения договора на услуги связи с предъявлением паспорта должен вестись в помещении со средствами видеофиксации.

В июне этого года Минцифры подготовило пакет поправок с тремя десятками новых мер антимошеннического характера. Среди них – ужесточение ответственности операторов за нарушение правил продажи сим-карт. Так, за передачу недостоверных сведений об абонентах или превышение количества выданных сим-карт сотовых операторов предлагается штрафовать на сумму до 500 тыс. руб.

За продажу сим-карт и заключение договоров в местах, не предусмотренных для этого, также могут ввести штрафы до полумиллиона рублей. На ту же сумму компании предлагается штрафовать по новой статье КоАП — за непередачу сведений в систему мониторинга исполнения оператором связи обязанностей.

При повторном нарушении правил реализации сим-карт иностранцам, действия которых привели к ущербу от 5 млн руб., предусматривается до года лишения свободы.