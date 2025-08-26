26 Августа 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

В каждой седьмой школе России туалет на улице — доклад ЛДПР о неравенстве в образовании

В России закрепилось образовательное неравенство, и дети из разных регионах имеют разные возможности получить хорошее образование. Об этом говорится в докладе "ЛДПР против неравенства в школьном образовании!", опубликованном на сайте партии.
Главным источником неравенства является подушевое финансирование, то есть средства, выделяемые на одного ученика в год. А они зависят от бюджета региона. Если в Москве это почти 200 тысяч рублей, то в Ставропольском крае в шесть раз меньше. Но меньше денег — это меньше условий для хорошего образования.

Состояние школ тоже влияет на детей. Многие здания настолько стары, что просто мешают детям учиться. Особенно тяжелая ситуация в национальных республиках и на Дальнем Востоке. Так, в Еврейской АО капитальный ремонт требуется более чем в 60% школ. В Омской области — 46%, но это 500 школ, в которых учатся десятки тысяч школьников! Кто и когда их отремонтирует?

В 2024 году президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что капитального ремонта в России требуют 18,5 тысяч школ — почти половина.

Не все знают, что в России до сих пор есть школы, где дети пользуются уличными туалетами. И их много. Школ без коммунальных удобств от 10 до 14%, но ЛДПР уверена, что реальный масштаб проблемы умалчивается, и эти цифры можно смело умножать на два.

"Формально вода и канализация — стандарт для школьной инфраструктуры, однако сотни школ, в основном в небогатых регионах России, по-прежнему лишены этих элементарных удобств. Это нарушает санитарные нормы, влияет на здоровье, посещаемость, а главное — унижает человеческое достоинство наших детей. Это неприемлемо! Такое безразличное отношение к детям не пройдет бесследно, они его прекрасно чувствуют. Сложно в таких условиях воспитать патриота и гражданина. Школьные уборные на улице в XXI веке! России, одной из сильнейших мировых держав, признавать такие проблемы стыдно, а не решать их годами — позорно", — говорится в докладе.

По данным Минпросвещения на 2024 год, примерно в 4 тыс. школ нет канализации (около 10%), почти столько же не имеют водопровода. Наличие туалетов в этих условиях маловероятно.

"В статистике указано: "не оборудовано водоотведением (канализацией)". Если здание не оборудовано, значит удобства расположены во дворе, других вариантов нет. Чем дальше от центра расположен регион, чем больше в нем сел, до которых часто трудно добраться, тем выше будет процент зданий без канализации", — сказала в 2024 году оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Ольга Мирясова.

Более 70% родителей ранее сообщили об отсутствии в школах мыла и туалетной бумаги. Хотя наличие туалетной бумаги в школьных туалетах предусмотрено п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно. При этом за несоблюдение указанных правил предусмотрена административная ответственность (ст. 6.3 КоАП). По факту же мыла и бумаги почти нигде нет, и никакой ответственности за это никто не несет.

Еще одна проблема — питание. Во многих регионах дети вообще не получают горячего питания — только в младших классах. Но тем самым в школах дети зарабатывают себе гастриты, а страна получает хилую молодежь, а потом и больное население.

Власти все время цифровизируют образование, но просто доступ в интернет со скоростью хотя бы 30 Мбит/с мало где достигается. Например, в Курганской области 61% школьных зданий не имеют точек Wi-Fi, а 39% работают без интернета или с низкой скоростью. "Очковтирательство и повсеместное создание иллюзии цифровой модернизации" — так ЛДПР характеризует происходящее.

Зарплата учителей — одна из самых больных тем. Из-за низкой зарплаты учителя набирают себе побольше уроков в ущерб качеству. Молодежь не хочет идти в школу, каждый год выпускаются тысячи дипломированных учителей, но в школы идут работать единицы.

"Если мы хотим, чтобы школьное образование в России соответствовало всем современным требованиям, надо изменить отношение в первую очередь к зарплатам учителей. Не надо уговаривать регионы платить больше, у них нет денег! Надо создать единую федеральную систему оплаты труда для этой важнейшей профессии, чтобы уравнять наконец вознаграждение педагогов по всей стране", — считает партия.

В России часто говорят о победителях олимпиад. Но в этом преуспевает только Москва и еще несколько регионов. Многократный разрыв между регионами ужасает. Показатели столицы за 8 лет улучшились более чем в два раза, в остальных регионах улучшения нет, притом что в них и так крайне мало победителей или призеров олимпиад. На этот факт обращал внимание президент РФ. Большинство победителей олимпиад — из Москвы. В начале 2025 года он привел данные, о том, что две трети победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников представляют всего четыре региона — Москву (43%), Подмосковье (14%), Татарстан (8%) и Санкт-Петербург (7%), причем отрыв Москвы даже от второго места непреодолим.

"Что же нам, всех в Москву переводить? Нет, наверное, это неприемлемо, надо повышать качество обучения в регионах", — сказал Путин.

ЛДПР подчеркивает, что неравенство в образовании — это не только про школы, это про будущее страны. Пока оно в разных регионах совершенно разное.

Теги: образование, школа


