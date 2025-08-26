Орбан: Угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского не останутся без последствий

Открытые угрозы в адрес Венгрии со стороны Владимира Зеленского не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», - цитирует Орбана ТАСС.

Политик отметил, что это еще раз доказывает, что Будапешт принял правильное решение.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в "грубых угрозах" в адрес Будапешта. Так он прокомментировал заявление Зеленского об ударах по нефтепроводу "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть.

Зеленский заявил, что удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" на территории России зависят от позиции Венгрии, которая выступает против принятия Украины в ЕС и НАТО и военной поддержки нынешнего режима.