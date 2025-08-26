С 1 сентября в России остановятся почти все эскалаторы

С 1 сентября в российских торговых и бизнес-центрах могут остановиться эскалаторы и траволаторы.

Год назад в силу вступили новые правила использования такого оборудования, они предусматривают ежегодное техническое освидетельствование эскалаторов. Но при этом не была создана новая система аттестации организаций, которые будут проводить освидетельствование. А старая система уже отменена. Таким образом, проводить освидетельствование в стране просто некому, пишет "Коммерсант" со ссылкой на обращение Союза торговых центров России в Ростехнадзор.

Бизнес отмечает, что с 1 сентября эксплуатировать эскалаторы будет нельзя, и это может привести к социальному напряжению, будут созданы риски для арендаторов.

Участники рынка отмечают, что эскалаторы есть не только в ТЦ, но и в медучреждениях, социальных и общественных заведениях. Если обычные граждане смогут воспользоваться лестницами, то маломобильные будут просто отрезаны от внешнего мира. Торговые центры и другие эксплуатанты эскалаторов просят власти в срочном порядке сдвинуть вступление новых требований в силу хотя бы на 2027 год.