Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Участники региональной программы "Боевой кадровый резерв" выбрали наставников

Участники региональной программы "Боевой кадровый резерв" выбрали наставников, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюмени подвели итоги первого модуля программы, он был посвящен сфере госуправления. Эксперты провели лекции, практические занятия и серию тренингов, направленных на развитие личностно-профессиональных компетенций. Спикерами выступили преподаватели высшей школы госуправления Президентской академии, представители регионального правительства.

"Подвели итоги первого образовательного модуля проекта "Боевой кадровый резерв". Пообщался с участниками. Было интересно! Задали вопрос, который касался особенностей управленческой культуры Тюменской области. Уверен, что одна из важнейших – преемственность. Стабильная коммуникация власти и бизнеса обеспечивают в регионе атмосферу доверия, которое позволяет двигаться вперед", - заявил Александр Моор.

По итогам первого модуля было проведено тестирование участников. Их уровень знаний увеличился на 33 %. Каждый набрал свыше 75 баллов. Пробелы можно восполнить, в том числе во время стажировки, подчеркнула директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

"Наставник расскажет, как организовано межведомственное взаимодействие в органах власти Тюменской области, поделится своим управленческим опытом и поможет составить вашу индивидуальную образовательную траекторию развития", - заявила она.

Наставник будет сопровождать участника программы "Боевой кадровый резерв на протяжении всего года обучения.

Теги: Боевой кадровый резерв, наставники, программа


