10 БПЛА уничтожено за утро над Ленинградской областью

10 БПЛА уничтожили утром над Кингисеппским, Сланцевским и Лужским районами Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Пострадавших и разрушений нет. Опасность БПЛА в Ленобласти снята, написал глава региона в Telegram-канале.

Ограничения на взлет и посадку вводились в петербургском аэропорту "Пулково", на данный момент они сняты, сообщает Росавиация.

По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника. По 6 БПЛА уничтожены над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, 5 БПЛА - над Волгоградской, 4 - над Брянской, по 3 БПЛА сбито над Орловской и Псковской областями, по 2 - над Белгородской и Курской, по 1 - над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

Кроме того, с 7.00 до 7.30 мск уничтожены восемь БПЛА над Крымом.