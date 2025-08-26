Бастрыкину доложат о нападении на школьника в Среднеуральске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел о нападении на школьника в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, на федеральном телеканале сообщалось, что в Среднеуральске подростки совершили противоправные действия в отношении школьника. При этом дети продолжают учиться в одной школе, так как нападавшие не достигли возраста уголовной ответственности.

По ситуации расследовалось уголовное дело, которое затем было прекращено. Но продолжается расследование по делу, возбужденному по статье 293 УК РФ "Халатность".

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о расследовании обоих дел и принятых по ним решениях.

