Сын альпинистки Натальи Наговицыной, пропавшей на пике Победы, обратился к российским властям

Сын альпинистки Натальи Наговицыной, которая находится на пике Победы в Киргизии, попросил помощи в эвакуации матери у Генпрокурора РФ, министра внутренних дел России и российского посла в Республике Кыргызстан.

"Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива", - говорится в обращении, опубликованном Михаилом Наговицыным в соцсетях.

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий из базового лагеря у подножия вершины группы спасателей не смогли запустить дрон, чтобы проверить состояние Наговицыной, которая находится на высоте около 7000 метров (сам пик Победы – 7439 метров) со сломанной ногой.

Также ранее сообщалось, что если кадры с дрона подтвердят – Наговицына жива – за ней попробуют отправить спасательный вертолет альпинисты из Италии. Однако накануне они уехали, посчитав, что погодное окно для спасательной операции закрылось. В целом сезон восхождений, связанный с погодными условиями, заканчивается, проведение спасательной операции возможно только в ближайшие сутки-двое.

"Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъёмки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию", - пишет Наговицын.

МЧС Киргизии и другие официальные и неофициальные структуры не готовы организовать восхождение спасательной группы из-за ухудшения погоды на горе.

Если Наговицына не будет спасена в ближайшее время, то погибнет с вероятностью 100%: альпинисты вернутся на гору только в следующем сезоне, с наступлением благоприятной погоды. Впрочем, многие эксперты сомневаются, что альпинистка до сих пор жива, поскольку у нее нет воды и еды, нет кислородных баллонов, при этом сильно травмирована нога.