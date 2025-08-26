Свердловские силовики будут три дня бороться с "террористами" в Полевском

В Свердловской области пройдет антитеррористическое учение, которое продлится три дня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, с 26 по 28 августа в Полевском под эгидой оперативного штаба пройдет тактико-специальное учение. Его целью станет отработка действий сил и средств в пресечении преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на различных объектах.

В учении принимают участие сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Завершится борьба с "террористами" вечером 28 августа.

В ФСБ убедительно просят уральцев сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников правоохранительных органов, а при необходимости – оказывать содействие силовикам.