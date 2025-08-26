ФАС завела дела после завышения цен на бензин в регионах

Федеральная антимонопольная служба России завела несколько уголовных дел из-за необоснованного повышения розничных цен на топливо на автозаправочных станциях в некоторых регионах.

Также рассмотрены вопросы продажи топлива сельхозпроизводителям в период уборочной кампании и соблюдение антимонопольных норм. По информации Минэнерго, благодаря увеличению объемов продаж и своевременным поставкам на Петербургской бирже наблюдалось снижение цен на бензин и дизельное топливо в течение последних двух торговых дней, сообщают "Известия".

Напомним, Федеральной антимонопольной службе поручили проверить обоснованность установления розничных цен независимыми АЗС на Дальнем Востоке. Сложная ситуация сложилась в Приморском крае. При этом завершение ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях с сентября создаст профицит объемов бензина на внутреннем рынке.