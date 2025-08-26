Правительство анонсировало создание реестра согласий на обработку персональных данных на "Госуслугах"

В правительстве России завершают работу над новым пакетом направленных на борьбу с кибермошенниками мер.

В документ будут включены около 20 пунктов. Как заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, одной из главных мер станет создание на портале "Госуслуги" централизованного реестра согласий на обработку персональных данных, с помощью которого пользователи смогут отслеживать выданные ими разрешения на обработку такой информации коммерческим организациям.

Их можно будет как выдавать, так и при необходимости отзывать. Реестр согласий появится не раньше 1 марта 2028 года. Также новым законопроектом предлагается ввести административную и уголовную ответственность за киберпреступления с использованием искусственного интеллекта, запретить фишинг, незаконный майнинг и начать маркировку международных звонков.

На рассмотрение депутатов Госдумы инициативу внесут осенью 2025 года, сообщают "Известия".

Также планируется обязать операторов связи передавать силовикам данные о признаках правонарушений. А силовики, в свою очередь, смогут ограничивать связь для граждан в случае возникновения угрозы для них. Еще одна мера – возможность установить самозапрет на получение "потенциально опасной информации" в интернете.