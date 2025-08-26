Названа стоимость букета к 1 сентября

Траты россиян на букет цветов к началу учебного года составят около 4 тыс. руб.

Согласно данным компании "Платформа ОФД", средний чек на букет к 1 сентября увеличился за год на 9%. При покупках онлайн он выше — 4,6 тыс. руб.

По словам аналитиков, родители обычно не экономят на этой категории, учитывая букет в качестве обязательного подарка. Чаще всего россияне отдают предпочтение проверенным вариантам. Это розы, ирисы и гортензии.

Также к празднику выбирают букеты из клубники, которые стоят 3,2 тыс. рублей, или зефира в среднем за 2,8 тыс. руб., сообщают "Известия".

Родители школьников потратят на подарок учителю ко Дню знаний в среднем 2,3 тыс. руб. Девять из десяти россиян подарят учителям своих детей подарки, четверть – только цветы, каждый пятый – и цветы, и подарок.