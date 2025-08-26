ЦБ РФ: средняя переплата россиян по рыночной ипотеке превысила 21 млн рублей

В России средний размер оформляемой ипотеки летом текущего года достиг максимума - 4,5 млн руб.

Это рекорд как минимум с начала 2023 года, сообщил Банка России. Средний срок жилищного кредита в последние месяцы колеблется вблизи максимума — почти 26 лет. Средневзвешенная реальная ставка по рыночной ипотеке с 18 по 24 августа составила около 22,4%.

Если клиент возьмет ипотеку на 4,5 млн руб. с первоначальным взносом 10% на 26 лет по таким условиям, то переплата по кредиту превысит 21,5 млн руб. и заемщик выплатит практически шесть займов вместо одного.

При этом россияне продолжают брать ипотеку по рыночным условиям. В настоящее время каждый пятый ипотечный займ граждане оформляют без льготной программы.

Основной причиной увеличения размера кредита стал рост цен на жилье, особенно в новостройках, сообщают "Известия".

Напомним, Кабмин России разрабатывает меры для оживления спроса на жилье. Речь идет о разрешении банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты, и смягчение условий ипотеки.