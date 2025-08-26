Трамп назвал Зеленского "величайшим торгашом"

Американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что конкретные детали гарантий безопасности для Украины пока не обсуждались.

По его словам, США будут задействованы в них в роли "резерва". В вопросе поддержки Киева глава государства назвал президента Украины Владимира Зеленского "величайшим торгашом". "Он приезжал в страну и уходил с $50 млрд каждый раз, когда приезжал сюда. Однажды ушел с $100 млрд – и в сумме уже $350 млрд", - указал глава Белого дома.

Трамп отметил, что в настоящее время Вашингтон не выделяет деньги Украине, но при этом продают оружие НАТО.

Ранее стало известно, что Белый дом одобрил продажу Украине ракет увеличенного радиуса действия ERAM. Киев может получить в рамках этой поставки 3350 ракет в течение ближайших шести недель.