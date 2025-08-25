Глава Минстроя РФ отметил успехи Кировской области в реализации федеральных проектов и программ

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в рамках своей рабочей поездки в Кировскую область провел встречу с губернатором региона Александром Соколовым. Они обсудили реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в пресс-службе губернатора. Особое внимание было уделено модернизации инфраструктуры в регионе.

— Кировская область показывает положительную динамику в вопросах реализации федеральных проектов и программ, что является важным фактором для улучшения качества жизни граждан. За семь месяцев 2025 года показатель объема ввода МКД увеличился на +14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,1 тыс. м². Фактические показатели по переселению граждан из аварийного жилищного фонда превысили плановые. С 2019 года в Кировской области 7,1 тыс. человек переехали из 116,56 тыс. м² жилья. За счет средств инфраструктурного бюджетного кредита обновлен парк пассажирской техники. Сейчас команда Правительства области ведет активную работу по этим направлениям. Для успешной реализации задач, поставленных в нацпроекте "Инфраструктура для жизни", необходимо сохранять строительные темпы, — сказал Ирек Файзуллин.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Кировской области в 2025 году уже благоустроили 37 общественных пространств, планируется реализовать всего 61 территорию. Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от региона подана 51 заявка, из них 19 победителей, завершено 8 проектов.

— На рабочей встрече обсудили с Иреком Энваровичем вопросы развития. У нас положительная динамика по реализации федеральных проектов и программ. Договорились о поддержке строительства новых дорог на участках комплексного развития территории и дальнейшем благоустройстве городов Кировской области, — сказал губернатор Александр Соколов.