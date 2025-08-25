Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к нацистской

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил приравнять "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам в Уголовном кодексе, об этом сообщили польские СМИ.

Также Навроцкий наложил вето на законопроект, предполагавший продление существующих льгот для украинских беженцев и новые послабления для них.

Так, из-за вето президента отменяются льготы для граждан Украины, которые пересекают границу на короткие периоды. Ужесточается наказание за незаконное пересечение границы. Продлевать срок предоставления украинским гражданам до 4 марта 2026 года не будут.

Навроцкий, который вернул законопроект в парламент для пересмотра, предлагает также ограничить пособия для беженцев и оплачивать медстраховку только трудоустроенным гражданам Украины.

Кроме того, предлагается продлить процесс получения гражданства с трех до десяти лет.

По словам Навроцкого, эти решения отвечают интересам польского национального сообщества и хорошим отношениям с Украиной, которые "должны строиться на фундаменте справедливости, правды и вопреки российской пропаганде".