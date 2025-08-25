Захарова: Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" - чистой воды бандитизм

Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" являются чистой воды бандитизмом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что подобная деятельность классифицируется как террористическая.

"Отсутствие должной реакции Запада на удары по нефтепроводу "Дружба" говорит либо о его безумии, либо о его антиправовой направленности", - приводит ТАСС слова Захаровой.

На прошлой неделе власти Венгрии сообщили, что из-за удара по инфраструктуре у белорусской границы остановились поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Это уже третья за короткий период атака на нефтепровод. Предыдущая остановка перекачки нефти произошла 18 августа.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент США Дональда Трамп был "очень зол" из-за ударов Украины по нефтепроводу "Дружба", что он написал своей рукой на письме Орбана по этому поводу. Ответ был опубликован в сети.