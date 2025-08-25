Блогеру Маркаряну грозит арест

В Москве готовятся избрать меру пресечения блогеру Арсену Маркаряну.

В Таганский райсуд поступило ходатайство следствия об избрании Маркаряну меры пресечения в виде содержания под стражей, пишет ТАСС.

Маркаряна обвиняют в публикации на популярном хостинге видеозаписи, содержащей оскорбления памяти защитников Отечества. Блогер был объявлен в розыск. 24 августа установлен автомобиль, на котором передвигается злоумышленник. Ориентировки был переданы всем наружным службам полиции. Инспекторы ДПС заметили указанную машину и остановили на Можайском шоссе возле Кубинки. Блогер был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.