Власти Екатеринбурга вынесли на общественное обсуждение проект строительства второй "Рамады"

В Екатеринбурге рассматривают вопрос строительства второго отеля "Рамада" с аквапарком. Проект вынесли на общественные обсуждения и опубликовали на сайте горадминистрации.

В документах внешний вид здания описывают как "выразительную пластику, волнообразный силуэт", создающий впечатление "текучести и природного движения". Автор проекта архитектурное бюро "Archinform". Строительством займется ООО "Гостинично-Развлекательный комплекс "Евразия", входящий в группу компаний корпорации "Маяк".

Восьмиэтажный Ramada by Wyndham Yekaterinburg Hotel&Spa планируют построить рядом с уже имеющимся отелем в 2028 году за более чем 3 млрд рублей. На первом этаже расположатся входные вестибюли с мягкими зонами, лаундж-бар, ресторан с кухней и кафе. На втором посетители смогут прогуляться по развлекательному центру или перейти к подземному переходу, который ведет к первой очереди отеля. На третьем этаже разместят административные помещения персонала, кухню и SPA-центр.

На четвертом этаже на двух уровнях откроют аквапарк площадь. 1,9 тыс. кв.м. с закрытыми бассейнами с горками и отрытыми на эксплуатируемой кровле комплекса. Там же посетители, в том числе и приехавшие только ради аквапарка, смогут отдохнуть в саунах, хаммамах, джакузи, в зоне с шезлонгами и кафе.

До седьмого этажа построят 120 номеров, а на восьмом обустроят конференц-зал. Парковка также предусмотрена в проекте и сможет вместить в себя 99 машин.

Оставить свое мнение и внести предложение можно с 22 августа по 1 сентября включительно. Сами общественные обсуждения продлятся до 12 сентября.