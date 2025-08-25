Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по больнице в секторе Газа

Пять журналистов погибли при израильском ударе по больнице Насер на юге сектора Газа, передает Al Jazeera.

Среди жертв — оператор телеканала Мухаммед Салама, фотожурналистка Associated Press Мариам Абу Дагга, оператор Хусам аль-Масри, сотрудничавший с Reuters, репортер Муаз Абу Таха, работавший с NBC.

Согласно данным минздрава сектора Газа, всего при авиаударе по больнице погибли 20 человек, пишет РИА Новости.

В пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили удар по району медицинского комплекса и сообщили, что расследуют инцидент в кратчайшие сроки.

21 августа представитель израильских вооруженных сил бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что ЦАХАЛ начала наступление на Газу. Ранее сообщалось, что израильская армия призвала десятки тысяч резервистов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о скором прекращении боев в Газе. По его словам, вопрос будет быстро решен, когда Израиль возьмет под свой контроль анклав.