Ямал вошел в рейтинг регионов с большими тратами на ЖКУ

Ямало-Ненецкий автономный округ входит в четверку регионов с самыми высокими абсолютными расходами на ЖКУ — более 10 000 рублей в месяц.

Такие данные приводит РИА "Рейтинг". Вместе с Ямалом соответствующие показатели зарегистрированы у Москвы, Магаданской области и в Камчатском крае.

Доля коммунальных платежей в общих расходах ямальских семей составляет 9,3% (47-е место в России), что свидетельствует о высоких доходах населения. Рост тарифов в 2025 году на 9,2% произошел в рамках установленного правительством РФ лимита. Основная причина высоких затрат — северная специфика: дорогое производство ресурсов и особенности инфраструктуры, из-за которых местный средний платеж (10 475 руб.) почти вдвое выше, чем в среднем по России (5 933 руб.).