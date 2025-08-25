17-летний Адам Кадыров получил очередную медаль

Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров получил очередную награду.

На этот раз его наградили медалью "Защитник Чеченской Республики", а сообщил радостную новость сам Рамзан Кадыров.

Медаль Кадырову-младшему вручили в рамках церемонии награждения победителей и участников II открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Турнир проходил на базе Российского университета спецназа в Чечне.

Адам Кадыров, у которого пока нет высшего и даже законченного общего среднего образования, уже является секретарем совета безопасности Чечни, занимает несколько высоких постов в республике, а также награжден несчетным количеством медалей, орденов и других почетных званий, что в сети, например, стало уже ироничным мемом.