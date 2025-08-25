Улицу в центре Екатеринбурга будут перекрывать по ночам

В Екатеринбурге по ночам будут закрывать движение транспорта по одной из центральных улиц города – Малышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, специалисты АО "Трест Уралтрансспецстрой" закроют движение по Малышева – от Горького до Розы Люксембург – со 2 по 6 сентября. Перекрытия будут происходить в ночное время – с 23:00 до 5:00. Это связано с работами по капитальному ремонту улицы Гоголя. На месте установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Также данной организацией в рамках капремонта улиц Карла Маркса и Энгельса продляется срок закрытия движения по Карла Маркса – от Горького до Розы Люксембург, и Энгельса – от Розы Люксембург до дома №8 на Энгельса. Проехать там нельзя будет до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский "Водоканал" закроет движение по двум улицам города до октября.