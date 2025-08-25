25 Августа 2025
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

Следком проводит проверку из-за травли ученика в тюменской школе

В Тюменской области ученика, следователи проводят проверку по факту буллинга ученика, отец которого участвует в специальной военной операции. Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчика избивают толпой, а администрации школы якобы не принимает должных мер для защиты ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Также отмечается, что директор занимает "сомнительную для учебного учреждения позицию в миграционном вопросе".

Ранее по факту избиения ребенка следственными органами СК России по Тюменской области возбуждалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетних). Однако данное решение было отменено прокурором Центрального административного округа Тюмени Евгением Кондрашкиным, а материалы переданы в территориальные органы МВД РФ. В настоящее время в следственном управлении СК России по Тюменской области повторно возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад по доводам публикации, а также о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Теги: Бастрыкин, следком, травля


