В Кушве вынесли приговор водителю, насмерть задавившему двух велосипедистов-подростков

В Кушвинском районе вынесли приговор местному жителю, насмерть задавившему двух несовершеннолетних велосипедистов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла 22 ноября 2024 года около 17.50 в районе 9 километра автодороги "Кушва - Верхняя Тура" в Кушве. Водитель "Форд Эксплорер", ехал в сторону города и во время обгона не убедился, что встречная полоса свободна. По ней на велосипедах ехали подростки 16 и 17 лет, которые после столкновения скончались на месте еще до прибытия "скорой". Автомобиль же съехал в кювет.

Вину фигурант признал полностью. Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" и наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.