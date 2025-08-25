На ДЭГ подали заявки уже более миллиона россиян-избирателей

На участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре заявилось уже более 1 млн избирателей по всей России, сообщили в Минцифры. Заявки подаются на портале Госуслуг. В этом году в Единый день голосования (14 сентября) ДЭГ будет проводиться в 24 регионах.

Больше всего избирателей на ДЭГ зарегистрировалось в Ростовской области (199 тыс.), в Чувашии (156 тыс.) и Свердловской области (152 тыс.).

Ранее сообщалось, что россияне в этом году уже подали заявок на ДЭГ в полтора раза больше, чем в прошлом году.