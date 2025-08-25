Приложение авиакомпании S7 снова появилось в App Store

Приложение авиакомпании S7 Airlines снова появилось в магазине приложений App Store на устройствах с iOS. Его назвали "Учебник Путешествий". Перевозчик рекомендовал пользователям успеть установить его на свои устройства – вскоре оно может быть удалено из-за санкций, введенных США в отношении российской авиакомпании.