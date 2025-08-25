18-летнего парня из Первоуральска, бросавшегося на знакомых с ножом, отправили в колонию

Первоуральский городской суд отправил в колонию 18-летнего местного жителя, напавшего на двоих своих знакомых с ножом. О каждом из инцидентов Накануне.RU подробно рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Первый случай произошел 1 февраля 2024 года, когда парень вместе со знакомым и двумя девушками выпивали у него дома. Произошла ссора и друг с девушками ушли. Осужденный не захотел так все оставлять, взял кухонный нож, догнал парня и дважды ударил в область груди. Остановила нападавшего его бабушка, которая побежала вслед за внуком, после чего оба вернулись домой. Потерпевшего же спас проезжавший мимов водитель. Увидев на дороге парня без сознания, он подобрал его и довез до местной больницы, где пострадавшему оказали своевременную медпомощь.

Подростку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Тогда же и произошел второй инцидент. В ночь с 8 на 9 марта 2025 года парень распивал алкоголь с родителями, бабушкой и другими родственниками, празднуя Международный женский день. Во время застолья один из родственников ударил отца осужденного, после чего началась ссора. Парень, вооружившись привычным для себя ножом, несколько раз ударил им родственника в шею, туловище и руки. При этом, как отмечает прокуратура, пострадавший даже не принимал участия в конфликте.

Когда парень опомнился и осознал, что натворил, попросил вызвать "скорую", которая уже сообщила о произошедшем полиции.

В обоих случаях уральца признали виновным по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия" и назначили наказание в виде 5 лет исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.