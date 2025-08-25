В Россию с Украины вернулись мать с шестилетним ребёнком и подросток

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова сообщила о том, что в Россию вернулись мама и её шестилетний сын, а также 15-летняя Анастасия.

В 2022 г. родственники уехали с Анастасией из Украины, где она временно проживала, в Испанию. Сопроводить её в Россию близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы.

Также к близким в Россию вернулись мама с шестилетним сыном. В 2020 г. женщина выехала с сыном на Украину к родственникам. Впоследствии вернуться самостоятельно они не смогли. В этих двух ситуациях России помог Катар, сообщила Львова-Белова в своём telegram-канале.