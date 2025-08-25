Книжные магазины лишат господдержки в случае торговли произведениями иноагентов

Российский книжный союз предупредил владельцев книжных магазинов, что если они продолжат после 1 сентября 2025 года торговать произведениями иноагентов, то могут лишиться господдержки – льгот со стороны муниципалитетов.

"С 1 сентября книжный магазин, реализующий книги иноагентов, не может претендовать на поддержку муниципалитетов в части аренды (льготный коэффициент) и рекламы; находиться в статусе социального предпринимательства; участвовать в муниципальных конкурсах; выступать поставщиком книг в школы и библиотеки, включая закупки на внебюджетные муниципальные средства; претендовать на муниципальное со-финансирование издательской программы (при наличии в ней книг иноагентов)", - предупредили в союзе.