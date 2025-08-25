В Турции пропал российский участник заплыва через Босфор

В Турции во время заплыва через пролив Босфор пропал 29-летний россиянин Николай Свечников. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Российское консульство в Стамбуле готовит запрос в турецкие правоохранительные органы, передает РИА Новости.

По данным СМИ, отсутствие спортсмена организаторы заметили только спустя восемь часов после финиша. Сейчас ведутся поиски россиянина, но пока они не дали результатов.

Участникам соревнования нужно проплыть с одного берега пролива на другой, расстояние – 6,5 км. Как правило, опытные пловцы преодолевают это расстояние за пару-тройку часов. В этом году гонка проводилась в 37 раз, одних только россиян участвовало более 450 человек.