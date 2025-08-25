Россиянам дадут право ограничивать себе доступ к опасному контенту

В России введут механизм добровольного согласия граждан на ограничение доступа к потенциально опасной информации в интернете. Об этом говорится в опубликованном на сайте Правительства плане мероприятий по реализации Концепции государственной системы противодействия киберпреступности.

Мероприятия разделены на три группы: законодательные, профилактические и организационно-технические. В третьей группе значится, в частности, добровольное самоограничение. Этот вопрос проработают Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор и Росмолодежь. Правда, механизм будет введен нескоро - в третьем квартале 2027 года.

Также будет проработан вопрос о разработке алгоритма выявления технологий искусственного интеллекта (ИИ) в противоправной деятельности. Но тоже нескоро - к 2028 году.

Еще одно направление - применение ИИ, нейронных сетей и машинного обучения в деятельности по выявлению в сети запрещенной информации. Это должно делаться на постоянной основе. Специалист по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов говорит, что уже в этом нет никаких трудностей - чтобы ИИ искал в соцсетях запрещенный контент, который должен удаляться почти в автоматическом режиме. Но это не делается самими соцсетями. Нынешний же механизм громоздкий и малоэффективный.