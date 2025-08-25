СМИ: Группа "Волга-Днепр" может перейти к государству

Один из крупнейших российских грузовых авиаперевозчиков – группа "Волга-Днепр" – может перейти к государству, о такой вероятности сообщил основатель и бывший собственник компании Алексей Исайкин.

На мероприятии, посвященном 35-летию группы, Исайкин прокомментировал слухи о перспективах компании. По словам основателя "Волга-Днепра", группа "представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля", но "интерес этот проявляется с учетом специфики текущего момента". "Есть что забирать родине", - цитирует "Коммерсант" Исайкина.

"Если родина говорит, что компания должна пойти на службу родине, то ну все: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма", - добавил Исайкин.

По данным источников в компании, вопрос передачи активов может быть решен в ближайшие месяцы. Один из инсайдеров не исключает, что Исайкину может поступить иск от Генпрокуратуры с дальнейшим принудительным обращением его активов в доход государства.

У компаний, входящих в группу, есть сертификаты на эксплуатацию Ан-124-100 ("Руслан"), Ил-76, Ан-12 и Boeing.

До 2022 года на "Волга-Днепр" приходилось до половины всех грузов, перевозимых из России грузовым авиатранспортом. Также компания активно работала на внешних рынках. После начала СВО она попала под санкции, на оставшихся рынках ей приходится конкурировать с мощными китайскими перевозчиками.