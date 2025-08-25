В Тюменской области мошенники за неделю украли 34 миллиона

В Тюменской области за минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 67 жителей региона. Сумма похищенных средств превысила 34 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 5,5 млн руб. Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон пенсионерки, представившись представителем "Леомакс", под предлогом получения посылки убедил потерпевшую перечислить свои сбережения на предоставленный банковский счет.

Прокуратурой Калининского административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.