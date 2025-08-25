Свердловский облсуд оставил в силе приговор за взятку сотруднику ФСБ

Свердловский областной суд оставил в силе приговор по делу о даче взятки сотруднику ФСБ. Ближайшие годы взяткодатель проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, 23 октября 2024 года мужчина лично передал сотруднику ведомства взятку в 120 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия. После этого передавший деньги был задержан силовиками.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в даче взятки должностному лицу и назначил 4 года колонии общего режима и штраф в размере пятикратной суммы взятки – 600 тысяч рублей. Однако адвокат осужденного подал апелляционную жалобу.

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил приговор в силе. Более того, мера пресечения была ужесточена: домашний арест заменен на заключение под стражу. Фигурант был взят под стражу в зале суда.