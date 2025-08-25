Уралец, зарезавший женщину на улице, признан невменяемым

Житель Екатеринбурга, зарезавший женщину прямо на улице, признан невменяемым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в ноябре прошлого года в районе дома 106 на улице Красных командиров в столице Урала был обнаружен труп женщины с перерезанным горлом. Злоумышленник был оперативно установлен: им оказался бывший супруг сестры убитой.

Уголовное дело по факту убийства было направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. По итогам судебно-медицинской экспертизы уралец признан невменяемым.

Он освобожден от уголовного преследования по состоянию здоровья. Ему назначены принудительные меры медицинского характера.