ВС РФ форсировали реку Волчья между ДНР и Днепропетровской областью

Российские бойцы группировки войск "Центр" при взятии Филии в Днепропетровской области форсировали реку Волчья. Об этом накануне сообщило Минобороны России.

На опубликованных ведомством кадрах показаны многочисленные удары по ВСУ и действия штурмовиков во время боев за Филию. Огневую поддержку оказывали расчеты артиллерии и операторы FPV-дронов. Зачистив село от украинских боевиков, российские военные развернули триколор на крыше одного из зданий центральной улицы.

Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что это последствие попытки контрудара ВСУ севернее Красноармейска, куда направили 79-ю бригаду ВСУ, которая была костяком обороны боевиков на данном участке фронта. Но контрудар провалился, и направление южнее Новопавловки "просело". Российские военные вышли на удобные позиции, чтобы атаковать Новопавловку с юга. Это большое село, провал в его районе может дорого обойтись боевикам.

"Это открывает нам путь вглубь Днепропетровской области. И позволяет создать очень удобный плацдарм для движения на Межевую", - считает Подоляка, имея в виду еще более крупный поселок севернее Новопавловки.

До последнего времени в нем проживало около 7 тыс. человек, до 2020 года он был административным центром упраздненного Межевского района Днепропетровской области.

Река Волчья отделяет ДНР от Днепропетровской области на протяжении более 30 км. По другую сторону реки ранее было освобождено село Дачное, которое стало первым освобожденным в регионе. Но тогда о переправе через Волчью не сообщалось, поскольку продвижение российских войск было с другого направления.