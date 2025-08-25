25 Августа 2025
Фото: Накануне.RU

В Курской области задержан заместитель Хинштейна

В Курской области задержан врио заместителя губернатора Владимир Базаров. Его задержание связано с периодом работы в Белгородской области, передает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Александра Хинштейна.

Базарова уже нельзя отнести к команде предыдущего губернатора (который недавно заключил сделку со следствием по делу о мошенничестве) – Базаров пришел на работу в Курскую область в феврале 2025 года – спустя два месяца после того, как исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Хинштейн.

До назначения в Курскую область Базаров занимался в течение пяти последних лет строительством и транспортом на аналогичном посту в Белгородской области. В последней сейчас тоже расследуется дело о коррупции в руководстве региона, под следствием находится другой вице-губернатор – Рустэм Зайнуллин. Оба дела – и в Курской области, и в Белгородской – связаны с хищениями средств при строительстве оборонительных сооружений на границе России и Украины.

"Никаких оценок [по поводу задержания Базарова] давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всём разберётся. Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона. Правительство Курской области при необходимости окажет всю необходимую помощь следствию", – прокомментировал сам Хинштейн в своем telegram-канале.

Добавим, что Базаров в 2013-2016 годах работал вице-мэром Сургута (ХМАО), потом трудился в Севастополе.

Теги: курская область, владимир базаров, задержание, коррупция


