25 Августа 2025
Наука и техника За рубежом
Фото: SpaceX

SpaceX отменила старт корабля Starship из-за технических неполадок

Американская частная космическая компания SpaceX отменила в воскресенье запуск десятой миссии Starship с космодрома в Техасе из-за проблем на стартовой площадке.

Сверхтяжелый ускоритель высотой 70,7 метра и его верхняя половина Starship высотой 52 метра были установлены на стартовой стойке на ракетном комплексе Starbase компании SpaceX, уже произошла заправка топливом, но за 30 минут до старта SpaceX сообщила в X (соцсеть заблокирована в РФ), что приостанавливает работу, чтобы дать время на устранение неполадок с наземными системами.

Сегодня, 25 августа, компания повторно попробует осуществить запуск. Ожидается, что в случае успешного запуска глава компании Илон Маск расскажет о текущем этапе разработки и испытаний сверхтяжелой ракеты.

Проект неоднократно сталкивался с проблемами в этом году. Две неудачные попытки испытаний Starship в начале полета, еще одна неудача в космосе во время девятого полета и мощный взрыв на испытательном стенде в июне, в результате которого обломки разлетелись по территории близлежащей Мексики, стали проверкой на прочность подхода SpaceX к разработке, основанного на принципе "испытания до отказа".

Тем не менее, компания продолжает оперативно производить новые корабли Starship для испытательных полётов на своих обширных производственных площадках Starbase. NASA надеется использовать ракету уже в 2027 году для первой пилотируемой высадки на Луну со времён программы "Аполлон".

Неудачи подчеркивают техническую сложность последней версии Starship, оснащенной гораздо большим количеством возможностей, таких как увеличенная тяга, потенциально более устойчивый тепловой экран и более прочные рулевые закрылки, имеющие решающее значение для успешного возвращения в атмосферу — ключевые характеристики для быстрого повторного использования Starship, на котором давно настаивал Маск.

Теги: SpaceX, Starship, испытания


