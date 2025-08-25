25 Августа 2025
Политика В России В бывшем СССР Донецкая Народная Республика Луганская Народная Республика
Фото: Накануне.RU

СМИ: Киев может уйти из Донбасса при одном условии

Украина может согласиться на уход из ДНР и ЛНР только в обмен на твердые гарантии безопасности, в том числе от США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой украинских официальных лиц.

Ранее СМИ писали, что этого будто бы потребовал президент РФ Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, хотя официально об этом не сообщалось.

Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что это "отравленная пилюля", но ее придется принять для получения гарантий безопасности. Но они "должны быть прочными, например с использованием европейского контингента и американской авиационной поддержки".

Издание считает, что в Киеве всерьез рассматривают этот вариант.

Глава аналитического Центра трансатлантического диалога в Киеве Максим Скрипченко отмечает, что США рассматривают этот вариант как выгодный для Украины, потому что Россия все равно освободит Донбасс и тогда у Зеленского не будет козырей для размена.

Зеленский публично отрицает любой отказ от территорий, выразив лишь готовность обсуждать "территориальный вопрос" только лично с Путиным - настолько он важен. Во вчерашнем обращении по случаю Дня незалежности он сказал, что Украина получит "устойчивый, надежный, продолжительный мир", если у нее будут гарантии безопасности. Однако предлагаемые Западом гарантии являются фактически оккупацией Украины, что направлено против России, подчеркнул накануне глава МИД РФ Сергей Лавров.

Теги: украина, донбасс, гарантии, безопасность


