В Екатеринбурге перспективную улицу назвали в честь участника СВО

В Екатеринбурге дали названия новой улице и скверу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, решение было принято на заседании комиссии по топонимике.

По данным мэрии, перспективной улице, которая соединит Сибирский тракт и Яламова, дали имя участника СВО Ивана Марина. Коренному екатеринбуржцу присвоено звание Героя России посмертно.

Кроме этого, сквер на перекрестке улиц Белинского и Фрунзе назван в честь заслуженного тренера РСФСР по пожарно-прикладному спорту Виктора Кобцева. Под его руководством сборная Свердловской области 11 раз выигрывала чемпионаты страны и более 30 раз становилась призером. Стоит отметить, что напротив сквера располагается здание отряда технического обеспечения пожарных.

Напомним, недавно в Екатеринбурге официально появились три новые улицы: Алексея Балабанова, Академика Курчатова и Академика Вавилова.