На мигранта, ударившего девушку при "знакомстве" в Екатеринбурге, завели уголовное дело

На мигранта, ударившего девушку на заправке в Екатеринбурге после отказа знакомиться, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, что инцидент произошел 17 августа на заправке "Газпромнефть" по улице Щербакова. Девушка приехала на боксерский турнир, но наткнулась на мужчину, который хотел познакомиться. Отказ привел к рукоприкладству. Получив очередное "нет", мужчина схватил девушку и ударил по лицу, что засняли камеры видеонаблюдения.

Видео, в последствии, разлетелось по интернету. Отвергнутого ухажера отправили под суд, который признал его виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста.

Сейчас же история приобрела более серьезный поворот. По данному факту возбуждено уголовное дело. Более того, инцидентом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Валерьевичу Францишко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - отметили в пресс-службе.