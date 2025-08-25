В Китае тайфун заблокировал на Хайнане сотни российских туристов

В Китае вблизи острова Хайнань бушует непогода – разгулялся тайфун. Из-за этого Поднебесную не могут покинуть сотни российских туристов.

"На текущий момент мы располагаем сведениями, что около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь", - сказал РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.

За последние сутки четыре самолёта не смогли вылететь из города Санья в Россию.