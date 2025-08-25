В Прикамье местные жители своими силами ликвидируют последствия разрушений из-за смерча

В Суксуне местные жители своими силами ликвидируют последствия разбушевавшейся на той неделе непогоды. Видео разрушений опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах, опубликованных каналом, мужчина, едва сдерживая слезы рассказывает, что в его хозяйстве снесло половину амбара, половину бани и почти всю крышу. Раскореженное железо с крыши ветер закинул на провода.

"Хочу сказать огромное спасибо людям. Много людей откликнулись, пришли на помощь, очень помогли", - сообщил мужчина на видео. Пострадавшим от последствий разгула стихии перечислили деньги знакомые и случайные люди.

Ранее в эфире Радио "КП-Пермь" глава Суксунского муниципального округа Вера Бунакова сообщила, что смерч, который прошел в поселке 18 августа, повредил 112 построек - 16 административных здания й 96 жилых домов.

На официальной странице главы округа говорится, что собственникам жилых домов, пострадавших в результате смерча, необходимо обратиться в кабинет № 12 администрации Суксунского округа с паспортом и с оригиналами правоустанавливающих документов на дом для подачи заявления на обследование.

По составленному графику будет организован выезд комиссии для оценки ущерба и составления акта.