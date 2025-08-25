В Прикамье местные жители своими силами ликвидируют последствия разрушений из-за смерча

25 Августа 2025
Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;SHOT&quot; / t.me/shot_shot

В Прикамье местные жители своими силами ликвидируют последствия разрушений из-за смерча

В Суксуне местные жители своими силами ликвидируют последствия разбушевавшейся на той неделе непогоды. Видео разрушений опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах, опубликованных каналом, мужчина, едва сдерживая слезы рассказывает, что в его хозяйстве снесло половину амбара, половину бани и почти всю крышу. Раскореженное железо с крыши ветер закинул на провода.

"Хочу сказать огромное спасибо людям. Много людей откликнулись, пришли на помощь, очень помогли", - сообщил мужчина на видео. Пострадавшим от последствий разгула стихии перечислили деньги знакомые и случайные люди.

Ранее в эфире Радио "КП-Пермь" глава Суксунского муниципального округа Вера Бунакова сообщила, что смерч, который прошел в поселке 18 августа, повредил 112 построек - 16 административных здания й 96 жилых домов.

На официальной странице главы округа говорится, что собственникам жилых домов, пострадавших в результате смерча, необходимо обратиться в кабинет № 12 администрации Суксунского округа с паспортом и с оригиналами правоустанавливающих документов на дом для подачи заявления на обследование.

По составленному графику будет организован выезд комиссии для оценки ущерба и составления акта.

Теги: смерч, постройки, разрешние, ликвидация последствий


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2025 12:50 Мск Смерч в Прикамье повредил 96 жилых домов
Ранее 19.08.2025 09:20 Мск В Прикамье прошел разрушительный смерч

