В Донецке почти 11 тысяч домохозяйств остались без электричества

Почти 11 тыс. абонентов в Донецке остались без электричества минувшей ночью. Об аварийном отключении электроэнергии сообщили в "Донецкэнерго".

По данным снабжающей компании, аварийное отключение произошло в 03:55. Обесточено 119 трансформаторных подстанций и 10,9 тыс. бытовых абонентов в Кировском и Куйбышевском районах города.

Сейчас аварийная бригада выполняет ремонтные работы. Сроки восстановления энергоснабжения не сообщаются – как и причина аварии.