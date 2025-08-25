25 Августа 2025
Фото: Reuters / Laszlo Balogh

Будапешт обвинил Зеленского в грубых угрозах в адрес Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского в "грубых угрозах" в адрес Будапешта. Так он прокомментировал заявление Зеленского об ударах по нефтепроводу "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть и поставки уже трижды приостанавливались.

Зеленский в саркастической форме заявил, что удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" на территории России зависят от позиции Венгрии, которая против принятия Украины в ЕС и НАТО и военной поддержки нынешнего режима. На что Сийярто ответил, что это "удары по энергетической безопасности Венгрии" и посягательство на суверенитет страны. Ни одни военный конфликт, в котором Венгрия к тому же никак не участвует, не может быть оправданием вмешательства в ее дела.

"Зеленский использовал государственный праздник Украины, чтобы грубо пригрозить Венгрии. Венгрия решительно отвергает угрозы со стороны украинского президента", – заявил Петер Сийярто.

На днях Сийярто сообщил, что нефтепровод будут ремонтировать не менее пяти дней.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент США Дональда Трамп был "очень зол" из-за ударов Украины по нефтепроводу "Дружба", что он написал своей рукой на письме Орбана по этому поводу. Ответы был опубликован в сети.


 

