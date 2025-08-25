Лукашенко высказался о состоянии своего здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прошёл полное медицинское обследование и высказался о его результатах. По его словам, "некоторые спецслужбы" заинтересовались его здоровьем – ранее они прочли в интернете, что белорусский лидер якобы "умирает".

"Я говорю, слушайте, я не против – передайте все исследования и пусть опубликуют эти исследования. Тем более – тьфу, тьфу, тьфу – всё нормально. Я рад", - приводит РИА Новости слова Лукашенко.

В начале августа Лукашенко в интервью сообщил, что он занимается спортом, старается вести здоровый образ жизни, не пьёт и не курит.