Окончательное решение о целесообразности ремонта "Петра Великого" пока не принято

25 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК В России
Фото: Министерство обороны России

Окончательное решение о целесообразности ремонта "Петра Великого" пока не принято

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" ожидает решения о своей дальнейшей судьбе.
Читайте также:

Его ждет или ремонт, или утилизация. Пока в главном командовании ВМФ вердикт не вынесен. Мнения военных экспертов на этот счет разделились — одни считают, что сэкономленные на ремонте средства можно направить на строительство нескольких современных боевых кораблей. Другие говорят, что боевая единица такого класса российскому флоту необходима. При этом корабль того же проекта — "Адмирал Нахимов" — ремонтировали 26 лет и потратили на это более 200 млрд руб.

Как заявил экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, ремонт тяжелого атомного крейсера «Петр Великий» нецелесообразен, на эти средства лучше построить новые корабли. По его словам, сама по себе идея строительства тяжёлых атомных крейсеров — абсолютно неоправданное соотношение стоимости и эффективности. Гораздо эффективнее на эти средства построить несколько кораблей океанской зоны, носителей современного оружия — новые корабли, которые по эффективности будут гораздо выше, чем один такой монстр, отметил он.

Сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник указал, что целесообразнее строительство новых фрегатов, в том числе и потому, что "Петр Великий" сейчас в заметно худшем состоянии, чем "Адмирал Нахимов" к моменту начала ремонта.

Он напомнил, что "Нахимов" после постройки не прослужил и десяти лет, встав на консервацию.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что "Петр Великий" следует отремонтировать, потому что в ближайшие годы новых кораблей такого класса построено не будет, сообщают "Известия".

Напомним, Минобороны России может отправить на утилизацию тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Сейчас его ремонт и модернизация приостановлены, а в ближайшее время представители ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации примут решение о судьбе судна.

Теги: ВМФ, крейсер, флот, корабли


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети