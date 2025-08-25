Окончательное решение о целесообразности ремонта "Петра Великого" пока не принято

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" ожидает решения о своей дальнейшей судьбе.

Его ждет или ремонт, или утилизация. Пока в главном командовании ВМФ вердикт не вынесен. Мнения военных экспертов на этот счет разделились — одни считают, что сэкономленные на ремонте средства можно направить на строительство нескольких современных боевых кораблей. Другие говорят, что боевая единица такого класса российскому флоту необходима. При этом корабль того же проекта — "Адмирал Нахимов" — ремонтировали 26 лет и потратили на это более 200 млрд руб.

Как заявил экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, ремонт тяжелого атомного крейсера «Петр Великий» нецелесообразен, на эти средства лучше построить новые корабли. По его словам, сама по себе идея строительства тяжёлых атомных крейсеров — абсолютно неоправданное соотношение стоимости и эффективности. Гораздо эффективнее на эти средства построить несколько кораблей океанской зоны, носителей современного оружия — новые корабли, которые по эффективности будут гораздо выше, чем один такой монстр, отметил он.

Сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник указал, что целесообразнее строительство новых фрегатов, в том числе и потому, что "Петр Великий" сейчас в заметно худшем состоянии, чем "Адмирал Нахимов" к моменту начала ремонта.

Он напомнил, что "Нахимов" после постройки не прослужил и десяти лет, встав на консервацию.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что "Петр Великий" следует отремонтировать, потому что в ближайшие годы новых кораблей такого класса построено не будет, сообщают "Известия".

Напомним, Минобороны России может отправить на утилизацию тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Сейчас его ремонт и модернизация приостановлены, а в ближайшее время представители ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации примут решение о судьбе судна.