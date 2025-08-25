До конца сентября в России ожидается дефляция

В России снижение цен продолжится до середины или конца сентября.

Как заявили эксперты, она фиксируется с 12 по 18 августа - 0,04%. Однако снижение потребительских цен — краткосрочная ситуация, которая произошла после повышенной инфляционной активности. Если рассматривать дефляцию продовольственных товаров, то здесь играет большую роль фактор сезонности.

На цены повлияло сразу несколько факторов. Например, жесткая политика Центробанка РФ. В начале июня регулятор впервые за три года снизил ключевую ставку с рекордного уровня в 21%.

Россияне перешли на сберегательную модель поведения из-за высоких ставок по кредитам и депозитам. Эксперты прогнозируют уровень инфляции к концу года в пределах 6,5–7%, сообщают "Известия".

Тем временем, инфляционные ожидания россиян в преддверии осени ведут себя неприятно для Центрального банка – они растут впервые с мая, причем сразу до 13,5%, а у тех граждан, которые не имеют сбережений, и вовсе до 17,4%.