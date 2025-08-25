"Роскосмос": NASA решило продолжить программу МКС до 2028 года

NASA намеревалось выйти из проекта и затопить Международную космическую станцию в 2026 году, но после переговоров с "Роскосмосом" было решено продолжить программу до 2028 года.

Об этом в эфире ВГТРК рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов. "Ну а дальше с орбиты сводить будем до 2030-го", – заявил он.

Он отметил, что на профессиональном и техническом уровнях взаимодействие с США есть. "Роскосмос" в настоящее время определяет новый облик Российской орбитальной станции, но все еще ведет диалог с США и другими странами по дальнейшему взаимодействию на орбите.

Ранее бизнесмен Илон Маск в очередной раз заявил об интересе к Марсу. "Пришло время отправить на пенсию МКС и сосредоточиться на Марсе", - написал предприниматель. Пока ни у кого на Земле нет необходимых технологий для обеспечения полета человека на Марс, в том числе и у самого Маска, который мечтает колонизировать красную планету.